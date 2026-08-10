American Dad
Folge 4: Die Lachgas-Mafia
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Steve ist frustriert: Jeder in seiner Klasse hat einen großen Bruder, mit dem er coole Sachen unternehmen kann. Steve wiederum hat nur Hayley. Dann wird ihm jedoch klar, dass seine Schwester verheiratet ist. Jeff soll also als großer Bruder einspringen - und er macht diesen Job zu Steves Überraschung gar nicht so schlecht.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH