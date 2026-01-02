American Dad
Folge 6: Das Wunderkabinett
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Steve und seine Freunde freuen sich auf die Berufswahl-Messe in der Schule. Doch alle vorgestellten Jobs haben ihre Tücken. Kein Beruf scheint für die Schüler erstrebenswert zu sein - und so bleiben sie eher deprimiert als motiviert zurück. Im Radio erhält Steve dann aber zufällig die Inspiration, die er gesucht hat.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH