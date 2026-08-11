Roger hat den Biss verlorenJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 7: Roger hat den Biss verloren
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Francine und der Rest von Familie Smith kritisieren Rogers Alter Egos. In letzter Zeit scheint sich das Alien immer weniger Mühe bei der Entwicklung seiner Rollen zu geben. Das Feedback will Roger jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Er versucht alles, um zu zeigen, was er kann.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH