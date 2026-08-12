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Grübeln ist übel

ProSieben FUNStaffel 17Folge 9vom 12.08.2026
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Folge 9: Grübeln ist übel

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Francine und Stan sind große Fans der Bazooka Sharks. Um die Mannschaft zu unterstützen, haben sie dem Management eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen zukommen lassen. Als sie mit einem Standardbrief abgespeist werden, wächst die Wut in Stan und Francine. Roger gesteht Klaus derweil, dass er seine Muse ist. Er zeichnet den Fisch und wird als Künstler immer erfolgreicher. Nach einem Streit gehen die beiden aber getrennte Wege und Roger verliert mit seiner Muse auch sein Talent.

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