American Dad
Folge 9: Grübeln ist übel
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Francine und Stan sind große Fans der Bazooka Sharks. Um die Mannschaft zu unterstützen, haben sie dem Management eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen zukommen lassen. Als sie mit einem Standardbrief abgespeist werden, wächst die Wut in Stan und Francine. Roger gesteht Klaus derweil, dass er seine Muse ist. Er zeichnet den Fisch und wird als Künstler immer erfolgreicher. Nach einem Streit gehen die beiden aber getrennte Wege und Roger verliert mit seiner Muse auch sein Talent.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH