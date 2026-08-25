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Grüner wird's nicht

ProSieben FUNStaffel 18Folge 13vom 25.08.2026
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Folge 13: Grüner wird's nicht

21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Nach dem Oktoberfest ist Familie Smith nicht mehr fahrtüchtig. Roger bietet an, seine Mitbewohner nach Hause zu fahren, doch sie lehnen dankend ab. Stattdessen darf Klaus das Steuer übernehmen. Roger ist todtraurig, doch Stan und die anderen sind unerbittlich. Sie holen sogar einen Versicherungsexperten, der die Gefahren aufzeigt, die von Roger ausgehen. Als Klaus dem Alien Fahrstunden anbietet, lässt die Katastrophe nicht lange auf sich warten.

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