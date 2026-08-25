American Dad
Folge 15: Sie sind hier
21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Roger arbeitet als Hausmeister in einem Einkaufszentrum, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Wenn es dem Inhaber gelingt, die Räumlichkeiten neu zu vermieten, dann könnte das Einkaufszentrum vielleicht wieder erfolgreich werden. Steve soll Roger dabei helfen, die Mall in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-18: Walt Disney Company Germany GmbH