Lautsprecher gefällig?Jetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 16: Lautsprecher gefällig?
21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Barry hat sturmfreie Bude und lässt sich von seinen Kumpels dazu überreden, die Stereoanlage seines Vaters mal so richtig aufzudrehen. Dabei geht einer der Lautsprecher kaputt, und Barry ist untröstlich. Dann aber entdeckt er das gleiche Modell im Internet und hofft, den Lautsprecher ersetzen zu können, bevor sein Vater wieder zu Hause ist.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH