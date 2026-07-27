American Dad
Folge 18: Bitte, bitte, Jeff
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Der gutmütige Jeff lässt sich mal wieder von all seinen Mitmenschen ausnutzen. Er kocht nachts für Francine, erstellt ein Mixtape für Klaus und springt sogar für den Kellner während eines Restaurantbesuchs ein. Hayley hat kein Verständnis dafür. Sie will, dass ihr Ehemann endlich für sich einsteht und eigene Entscheidungen trifft.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH