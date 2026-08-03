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Jambalaya

ProSieben FUNStaffel 18Folge 19vom 03.08.2026
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Folge 19: Jambalaya

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 16

Francine ist enttäuscht, weil ihre Pflanzen reihenweise sterben. Sie will endlich einen grünen Daumen und sucht sich Hilfe im Internet. Als sie die Anweisungen eines alten Bauernlexikons befolgt, sind ihre Gärtnereiversuche tatsächlich von Erfolg gekrönt. Sie pflanzt Gemüse an und will damit das beste Gericht kochen, das ihre Familie je gegessen hat. Roger bietet Francine seine Hilfe an und übertreibt dabei wie immer.

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