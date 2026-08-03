American Dad
Folge 19: Jambalaya
21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 16
Francine ist enttäuscht, weil ihre Pflanzen reihenweise sterben. Sie will endlich einen grünen Daumen und sucht sich Hilfe im Internet. Als sie die Anweisungen eines alten Bauernlexikons befolgt, sind ihre Gärtnereiversuche tatsächlich von Erfolg gekrönt. Sie pflanzt Gemüse an und will damit das beste Gericht kochen, das ihre Familie je gegessen hat. Roger bietet Francine seine Hilfe an und übertreibt dabei wie immer.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH