American Dad
Folge 22: Roger in der Krise
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Steve bemerkt, dass Snot seine Weste bei ihm zu Hause vergessen hat und entdeckt darin einen brisanten Zettel: Snot hat darauf die gesamte Familie Smith nach ihrer Attraktivität bewertet. Die meisten sind mit ihrer Platzierung zufrieden - nur Roger stürzt das Ranking in eine tiefe Krise. Er belegt den letzten Platz und findet sich daraufhin so unattraktiv, dass er jeglicher Leidenschaft abschwört und stattdessen eine Wildfremde heiratet.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH