Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Roger in der Krise

ProSieben FUNStaffel 18Folge 22vom 10.08.2026
Joyn+
Roger in der Krise

Roger in der KriseJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 22: Roger in der Krise

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16

Steve bemerkt, dass Snot seine Weste bei ihm zu Hause vergessen hat und entdeckt darin einen brisanten Zettel: Snot hat darauf die gesamte Familie Smith nach ihrer Attraktivität bewertet. Die meisten sind mit ihrer Platzierung zufrieden - nur Roger stürzt das Ranking in eine tiefe Krise. Er belegt den letzten Platz und findet sich daraufhin so unattraktiv, dass er jeglicher Leidenschaft abschwört und stattdessen eine Wildfremde heiratet.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 3 Staffeln und Folgen