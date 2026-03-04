American Dad
Folge 12: Roy Rogers McFreely
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH