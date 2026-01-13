Fusionsküche der ExtraklasseJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 12: Fusionsküche der Extraklasse
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Im "Twisted Soul Cookhouse? in Atlanta, Georgia, gibt es Soul Food der Extraklasse. Die ehemalige Flugbegleiterin Deborah Vantrece lässt Einflüsse aus der ganzen Welt in ihre Gerichte einfließen und gibt Guy Fieri einen Einblick in ihre Küche. Bei "Valentina's" in Austin, Texas, bieten Miguel Vidal und seine Frau Texmex der alten Schule an. In mehreren Räucheröfen bereiten sie saftiges Fleisch zu, das die Texaner begeistert.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/