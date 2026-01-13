Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 29Folge 12vom 13.01.2026
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Im "Twisted Soul Cookhouse? in Atlanta, Georgia, gibt es Soul Food der Extraklasse. Die ehemalige Flugbegleiterin Deborah Vantrece lässt Einflüsse aus der ganzen Welt in ihre Gerichte einfließen und gibt Guy Fieri einen Einblick in ihre Küche. Bei "Valentina's" in Austin, Texas, bieten Miguel Vidal und seine Frau Texmex der alten Schule an. In mehreren Räucheröfen bereiten sie saftiges Fleisch zu, das die Texaner begeistert.

