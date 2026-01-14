Alligatoren und ButterkrebseJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 13: Alligatoren und Butterkrebse
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Guy Fieri besucht unterschiedliche Lokale in New Orleans, Louisiana. "Piece of Meat" ist eine Metzgerei mit angrenzendem Restaurant. Leighann Smith und ihr Partner Daniel verarbeiten alles vom Tier, und kreieren innovative Gerichte, wie Boudin-Frühlingsrollen. Bei "Seither's Seafood" gibt es köstliche Meeresfrüchte, die von Inhaber und Koch Jason Seither auf kreative Art zubereitet werden. Unter anderem bietet er einen frittierten Butterkrebs an.
American Food Trip - mit Guy Fieri
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/