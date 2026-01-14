Alles andere als normalJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 16: Alles andere als normal
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Josh Kaner und seine Frau Paige haben ihre Jobs in der Musikbranche aufgegeben und ein Restaurant in Austin, Texas, eröffnet. Bei "Pieous" bieten sie einen spannenden Mix aus Pizza, Gebäck, Brot und leckerer Pastrami an. Im Westen der Stadt schaut Guy Fieri bei "Hankook Taqueria" vorbei. Hier gibt es außergewöhnliche Kombinationen aus koreanischem und mexikanischem Essen, wie die Tacos mit Fried Chicken.
