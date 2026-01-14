Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Schlemmen im Bierparadies

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 17vom 14.01.2026
Schlemmen im Bierparadies

Schlemmen im BierparadiesJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 17: Schlemmen im Bierparadies

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Guy Fieri und Sänger Chad Kroeger sind in Vancouver, British Columbia, bei "Fable Diner". Das Lokal serviert Wohlfühl-Essen mit Anspruch und das bereits seit 1920. Unter anderem gibt es hier Gerichte wie Pancakes mit Ente und Kimchi. In Atlanta, Georgia, gib es asiatische Fusionsküche der Extraklasse. Lenny Shou und seine Schwester sind als Kinder nach Amerika gekommen und haben sich mit "Pijiu Belly" den Traum vom eigenen Restaurant erfüllt.

Weitere Folgen in Staffel 29

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 1 Staffeln und Folgen