Von der Farm auf den TischJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 3: Von der Farm auf den Tisch
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Scott und Nicole Peterson besitzen ein Restaurant und eine Farm in Bozeman, Montana. So können sie ihre Lebensmittel selbst produzieren und im "Storm Castle Café" anbieten. Guy Fieri hilft bei der Zubereitung eines Frühstücks aus Bohnen, Käse und Schweinefleisch. In Little Rock, Arkansas, haben sich zwei Uni-Kollegen zusammengeschlossen, um die "Flyaway Brewing Company" zu eröffnen. Das Lokal ist für die Kombination aus Bier und Brezeln bekannt.
Weitere Folgen in Staffel 29
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Food Trip - mit Guy Fieri
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/