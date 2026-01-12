Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Besuch bei Bruno's

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 4vom 12.01.2026
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Bei "Bruno's Little Italy" in Little Rock, Arkansas, wird Tradition großgeschrieben. Bereits seit 1948 wird in dem Familienunternehmen hausgemachtes italienisches Essen angeboten. Guy Fieri verkostet Klassiker wie frittierte Ravioli und köstliche Lasagne. In Santa Rosa, Kalifornien, gibt es abwechslungsreiche Küche bei "Zoftig Eatery". Inhaber und Küchenchef Matt Spector zeigt Guy, wie er den beliebten koreanischen Burrito herstellt.

