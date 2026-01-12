American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 4: Ein Besuch bei Bruno's
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Bei "Bruno's Little Italy" in Little Rock, Arkansas, wird Tradition großgeschrieben. Bereits seit 1948 wird in dem Familienunternehmen hausgemachtes italienisches Essen angeboten. Guy Fieri verkostet Klassiker wie frittierte Ravioli und köstliche Lasagne. In Santa Rosa, Kalifornien, gibt es abwechslungsreiche Küche bei "Zoftig Eatery". Inhaber und Küchenchef Matt Spector zeigt Guy, wie er den beliebten koreanischen Burrito herstellt.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
12
12
