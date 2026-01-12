American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 5: Der Gourmet-Smoker
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Guy Fieri ist in seiner Heimatstadt Santa Rosa, Kalifornien, unterwegs. Im familiengeführten Restaurant "Simply Vietnam Express" gibt es authentisch vietnamesische Spezialitäten, wie traditionelle Pho und zartes Schweinefleisch. Anschließend fährt der Gourmet nach Sonoma, Kalifornien, um bei "Cochon Volant" klassisches Barbecue aus dem Smoker zu probieren.
