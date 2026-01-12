Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Food Trip - mit Guy Fieri

Der Gourmet-Smoker

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 5vom 12.01.2026
Der Gourmet-Smoker

Der Gourmet-SmokerJetzt kostenlos streamen

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 5: Der Gourmet-Smoker

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Guy Fieri ist in seiner Heimatstadt Santa Rosa, Kalifornien, unterwegs. Im familiengeführten Restaurant "Simply Vietnam Express" gibt es authentisch vietnamesische Spezialitäten, wie traditionelle Pho und zartes Schweinefleisch. Anschließend fährt der Gourmet nach Sonoma, Kalifornien, um bei "Cochon Volant" klassisches Barbecue aus dem Smoker zu probieren.

Weitere Folgen in Staffel 29

Alle Staffeln im Überblick

American Food Trip - mit Guy Fieri
ProSieben MAXX
American Food Trip - mit Guy Fieri

American Food Trip - mit Guy Fieri

Alle 1 Staffeln und Folgen