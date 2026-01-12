Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

Kleine Küche, großer Geschmack

ProSieben MAXXStaffel 29Folge 6vom 12.01.2026
Kleine Küche, großer Geschmack

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 6: Kleine Küche, großer Geschmack

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Guy Fieri reist nach San Antonio, Texas, um bei "Smoke Shack" das beste Barbecue der Stadt zu probieren. Inhaber und Koch Chris Conger zeigt ihm, wie er texanische Klassiker wie Corn Chip Pie zubereitet. "The Root Café" in Little Rock, Arkansas, ist ein außergewöhnliches Lokal, das ausschließlich lokal produzierte Lebensmittel verarbeitet. Mit ihren liebevoll zubereiteten Gerichten begeistern Corri und Jack Sundell ihre Gäste.

