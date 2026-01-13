Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 29Folge 9vom 13.01.2026
Folge 9: Kreativer Kulinarik-Mix

21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Guy Fieri begibt sich auf die Suche nach kreativen kulinarischen Kombinationen: Bei "Red's Chinese" in New Orleans, Louisiana, gibt es authentisch chinesisches Essen mit Südstaaten-Twist. Der Gourmet lässt sich zeigen, wie das frittierte Hühnchen mit süß-saurer Soße zubereitet wird. In Salt Lake City, Utah, testet Guy ein skandinavisches Café, das bereits seit 1952 köstliches Frühstück und Mittagessen anbietet.

