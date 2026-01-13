Kreativer Kulinarik-MixJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 9: Kreativer Kulinarik-Mix
21 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Guy Fieri begibt sich auf die Suche nach kreativen kulinarischen Kombinationen: Bei "Red's Chinese" in New Orleans, Louisiana, gibt es authentisch chinesisches Essen mit Südstaaten-Twist. Der Gourmet lässt sich zeigen, wie das frittierte Hühnchen mit süß-saurer Soße zubereitet wird. In Salt Lake City, Utah, testet Guy ein skandinavisches Café, das bereits seit 1952 köstliches Frühstück und Mittagessen anbietet.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/