ProSieben MAXXStaffel 30Folge 1vom 15.01.2026
Folge 1: Nicht Fisch und nicht Fleisch

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Bei "Marjie's Grill" in New Orleans, Louisiana, werden heimische Zutaten mit asiatischen Gewürzen kombiniert, wodurch Gerichte wie das Honig-Butter-Hähnchen entstehen. Bei "Turkey and the Wolf" gibt es ausgefallene Sandwiches - Küchenchef Mason Hereford ist für seine einfallsreichen kulinarischen Kreationen wie die Schweinekopf-Tacos bekannt.

