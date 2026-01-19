Meeresfrüchte à la VeracruzJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 11: Meeresfrüchte à la Veracruz
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Bei "Arable" in Santa Fe, New Mexico, werden frische Zutaten von Farmern aus dem Umland verarbeitet. Renee Fox nimmt Guy Fieri bei der Zubereitung von Bison-Pommes und Lamm-Sandwich mit. In Kansas City, Kansas, gibt es außergewöhnlich gute Meeresfrüchte bei "Jarocho". Inhaber Carlos Falcon ist in Mexiko am Strand aufgewachsen und bringt den Veracruz-Style mitten ins Zentrum der USA.
