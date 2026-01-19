Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

Meeresfrüchte à la Veracruz

ProSieben MAXXStaffel 30Folge 11vom 19.01.2026
Meeresfrüchte à la Veracruz

American Food Trip - mit Guy Fieri

Folge 11: Meeresfrüchte à la Veracruz

21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Bei "Arable" in Santa Fe, New Mexico, werden frische Zutaten von Farmern aus dem Umland verarbeitet. Renee Fox nimmt Guy Fieri bei der Zubereitung von Bison-Pommes und Lamm-Sandwich mit. In Kansas City, Kansas, gibt es außergewöhnlich gute Meeresfrüchte bei "Jarocho". Inhaber Carlos Falcon ist in Mexiko am Strand aufgewachsen und bringt den Veracruz-Style mitten ins Zentrum der USA.

