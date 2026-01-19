Bagels, Muscheln und WildJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 15: Bagels, Muscheln und Wild
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Im "Washoe Public House" in Reno, Nevada, gibt es saisonale Küche von höchster Qualität. Koch und Inhaber Brett Moseley ist auf Wild spezialisiert und zeigt Guy Fieri, wie er sein beliebtes Hirschkarree zubereitet. Danach geht es nach Santa Fe, New Mexico, zu "Rowley Farmhouse Ales": Das Brauhaus mit integriertem Restaurant wird von zwei Freunden betrieben, die sowohl Hähnchen im Brötchen als auch Muschelsuppe anbieten.
American Food Trip - mit Guy Fieri
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/