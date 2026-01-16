Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Food Trip - mit Guy Fieri

ProSieben MAXXStaffel 30Folge 5vom 16.01.2026
Folge 5: Fisherman's Friend

20 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Heute dreht sich bei Guy Fieri alles um Fisch und Meeresfrüchte: Auf Kauai macht er sich mit seinem Sohn Hunter auf die Suche nach dem besten Poke. Bei "Hanalei Poke" wird nur mit frischen Zutaten gearbeitet, die von Inhaber Jeremy Burwell sorgfältig ausgewählt werden. Bei "The Rawbar" in Chico, Kalifornien, gibt es asiatische Fusionsküche. Inhaber und Koch Darren Chadderdon lässt sein Wissen, das er sich durch Kochkurse in Thailand angeeignet hat, in seine Gerichte einfließen.

