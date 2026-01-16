Multikulti-Tacos und ein veganer MexikanerJetzt kostenlos streamen
American Food Trip - mit Guy Fieri
Folge 9: Multikulti-Tacos und ein veganer Mexikaner
21 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Bei der "Kansas City Taco Company" werden Multikulti-Tacos serviert. Inhaber Arthur Leduc will mit seinen Kreationen den Geschmack der Region einfangen und serviert Gerichte wie den Cowboy Junkie, einen Burrito mit Käse und Schweinefleisch. In El Paso, Texas, gibt es einen Food Truck, der sich auf veganes mexikanisches Essen spezialisiert hat. Edgar Delfin zeigt Guy Fieri, wie er seine fleischlosen Alternativen zubereitet.
Genre:Kochen, Reise, Reality
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: Discovery Inc/