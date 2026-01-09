American Horror Story
Folge 1: Something's Coming
41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Voller Sorge beobachtet der Reporter Gino, dass in New York immer häufiger homosexuelle Männer ermordet werden. Er ist selbst in der Szene unterwegs und warnt die Leser seiner Zeitschrift vor den Übergriffen. Gino recherchiert auf eigene Faust, da er von der Polizei keine Unterstützung erhält. Dabei gerät auch er in den Fokus eines Psychopathen.
Genre:Horror, Drama, Thriller, Fantasie
Produktion:US, 2011
12
