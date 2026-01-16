American Horror Story
Folge 3: Smoke Signals
36 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 16
Der Polizist Patrick ermittelt im Fall der ermordeten Männer weiterhin auf eigene Faust, weil er von den Kollegen seiner Dienststelle keine Unterstützung erwarten kann. Sein Freund Gino recherchiert ebenfalls in der Schwulenszene und begibt sich dabei in große Gefahr. Die Suche nach seinem Entführer endet für Gino im Krankenhaus. Dort entnimmt Dr. Wells ihm und weiteren Patienten Blut, um es nach einem neuartigen Virus zu untersuchen, das sie kürzlich entdeckt hat.
