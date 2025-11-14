Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Horror Story

ProSieben FUNStaffel 11Folge 6vom 14.11.2025
36 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 16

Patrick erfährt im Polizeipräsidium von einem weiteren Leichenfund. Es handelt sich um ein männliches Opfer mit einer auffälligen Ledermaske. Er erzählt Gino davon, der ihn zum Tatort begleiten will, doch Patrick weist ihn ab. Das lässt sich sein Freund allerdings nicht gefallen und ermittelt auf eigene Faust. Außerdem gerät Gino mit der Mafia aneinander. Seine Zeitungsartikel sind den Hintermännern ein Dorn im Auge. Henry wird damit beauftragt, Gino zu stoppen.

ProSieven FUN
