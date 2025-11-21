Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Horror Story

Der Schutzengel

ProSieben FUNStaffel 11Folge 7vom 21.11.2025
Joyn Plus
Der Schutzengel

Der SchutzengelJetzt ohne Werbung streamen

American Horror Story

Folge 7: Der Schutzengel

34 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16

Mr. Whiteley hat Henry betäubt und entführt. Gemeinsam mit Gino verfolgt Patrick den Serienkiller und stellt ihn in einem Fabrikgebäude. Mr. Whiteley kann die beiden Männer allerdings überwältigen. Als Patrick nach dem Angriff gefesselt wieder zu Bewusstsein kommt, erfährt er von den grausamen Plänen des Psychopathen. Dem Polizisten soll eine ganz besondere Rolle dabei zukommen.

Alle Staffeln im Überblick

American Horror Story
ProSieben FUN
American Horror Story

American Horror Story

Alle 2 Staffeln und Folgen