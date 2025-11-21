American Horror Story
Folge 7: Der Schutzengel
34 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16
Mr. Whiteley hat Henry betäubt und entführt. Gemeinsam mit Gino verfolgt Patrick den Serienkiller und stellt ihn in einem Fabrikgebäude. Mr. Whiteley kann die beiden Männer allerdings überwältigen. Als Patrick nach dem Angriff gefesselt wieder zu Bewusstsein kommt, erfährt er von den grausamen Plänen des Psychopathen. Dem Polizisten soll eine ganz besondere Rolle dabei zukommen.
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
