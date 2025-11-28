Requiem 1981/1987 (1)Jetzt ohne Werbung streamen
American Horror Story
Folge 9: Requiem 1981/1987 (1)
42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16
Nach Theos Tod geht es Sam immer schlechter. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und leidet unter Wahnvorstellungen. Er sieht Theo und andere Männer, denen er in der Vergangenheit übel mitgespielt hat. Ein paar Jahre später liegt auch Patrick im Krankenhaus und hat Visionen von seiner toten Ex-Frau. Sein Zustand verschlimmert sich - und Ginos Hoffnung auf Heilung seines Freundes schwindet.
Alle Staffeln im Überblick
American Horror Story
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren