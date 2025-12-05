Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Horror Story

Multiply Thy Pain

ProSieben FUNStaffel 12Folge 1vom 05.12.2025
Multiply Thy Pain

American Horror Story

Folge 1: Multiply Thy Pain

40 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Die erfolgreiche Schauspielerin Anna wünscht sich nichts sehnlicher, als schwanger zu werden. Nach einer Eizellenentnahme wächst ihre Hoffnung zunächst, doch kurz darauf ereignen sich immer wieder merkwürdige Geschehnisse, die Anna beunruhigen. Sie fühlt sich verfolgt und zweifelt langsam an ihrem Verstand.

