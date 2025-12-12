Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 12Folge 3vom 12.12.2025
Folge 3: When the Bough Breaks

37 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16

Anna ist nach ihrem Zusammenbruch verzweifelt: Eine Frau gibt sich in der Klinik als Krankenschwester aus und behauptet, die junge Frau hätte eine Fehlgeburt erlitten. Doch Anna spürt, dass sie noch immer schwanger ist. Als aber auch Dr. Hill keine Anzeichen für eine Schwangerschaft sieht, weiß sie nicht mehr, was sie noch glauben kann. Zudem häufen sich unheimliche Begegnungen - Anna fühlt sich verfolgt und zieht sich in Talias Haus zurück.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 2 Staffeln und Folgen