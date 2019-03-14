American Monster
Folge vom 14.03.2019: Tatort Sumpf
45 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 12
Im Sumpfland von Waycross, Georgia, führt Larry Thrift ein erfolgreiches Bauunternehmen mit seinem Sohn Craig sowie seinen Neffen Shannon, Jerry und Terry. Die jungen Männer arbeiten mit vollem Einsatz und sind gleichzeitig beste Freunde. Die Familienbande könnten kaum stärker sein - wie es auch auf Videoaufnahmen zu sehen ist, die bei gemeinsamen Festen entstehen. Doch eines Tages wird Terry als vermisst gemeldet. Die Polizei findet seinen Thunderbird verlassen am Eingang des Okefenokee Swamp Nationalparks. Als die Ermittlungen starten, kommt heraus, dass Craigs Frau ein Geheimnis verbirgt. Doch es dauert noch Jahre, bis ein brutaler Mörder zur Strecke gebracht wird.
