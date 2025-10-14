Staffel 4Folge 10vom 14.10.2025
Paradies für SchmugglerJetzt kostenlos streamen
Amerikas heiße Grenze
Folge 10: Paradies für Schmuggler
46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Die Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit will einen hochrangigen Kriminellen nach San Juan transportieren, während die US-Grenzschützer in der gefährlichen Mona-Passage ein kleines Drogen-Transportschiff entdecken. Doch damit nicht genug, denn die Grenzschützer erhalten schließlich die Information, dass ein möglicher Drogenschmuggler sich seinen Weg aus der Dominikanischen Republik nach Puerto Rico gebahnt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amerikas heiße Grenze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fox NCG Distribution (UK) Limited