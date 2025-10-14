Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 11vom 14.10.2025
Kipplaster voller Kokain

Kipplaster voller KokainJetzt kostenlos streamen

Amerikas heiße Grenze

Folge 11: Kipplaster voller Kokain

46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Die US-Grenzschützer planen eine Undercover-Operation, um einem Drogenkartell auf die Spur zu kommen und müssen illegale Einwanderer aufhalten, die im Schutz der Dunkelheit an einem abgelegenen Strand auf Puerto Rico gelandet sind. Besonders erstaunt sind die Grenzschützer jedoch, als sie auf einen kompletten Kipplaster voller Kokain stoßen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Amerikas heiße Grenze
ProSieben MAXX

Amerikas heiße Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen