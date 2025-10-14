Staffel 4Folge 11vom 14.10.2025
Amerikas heiße Grenze
Folge 11: Kipplaster voller Kokain
46 Min.Ab 12
Die US-Grenzschützer planen eine Undercover-Operation, um einem Drogenkartell auf die Spur zu kommen und müssen illegale Einwanderer aufhalten, die im Schutz der Dunkelheit an einem abgelegenen Strand auf Puerto Rico gelandet sind. Besonders erstaunt sind die Grenzschützer jedoch, als sie auf einen kompletten Kipplaster voller Kokain stoßen.
Amerikas heiße Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
