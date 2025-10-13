Staffel 4Folge 6vom 13.10.2025
Folge 6: Das Geld des Kartells
46 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Da die Grenze im Süden Arizonas für Schmuggler immer schwerer zu überqueren ist, begeben sich die Kartelle auf die Suche nach neuen Möglichkeiten, ihre Waren illegal in die USA zu bringen. Als die Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit einen möglichen Drogen-Lieferanten ausmacht, beginnt ein spektakulärer Großeinsatz.
Amerikas heiße Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fox NCG Distribution (UK) Limited