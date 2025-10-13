Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 13.10.2025
Das Geld des Kartells

Folge 6: Das Geld des Kartells

46 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Da die Grenze im Süden Arizonas für Schmuggler immer schwerer zu überqueren ist, begeben sich die Kartelle auf die Suche nach neuen Möglichkeiten, ihre Waren illegal in die USA zu bringen. Als die Polizei- und Zollbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit einen möglichen Drogen-Lieferanten ausmacht, beginnt ein spektakulärer Großeinsatz.

