Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 1vom 15.10.2025
Drogenschmuggler

DrogenschmugglerJetzt kostenlos streamen

Amerikas heiße Grenze

Folge 1: Drogenschmuggler

40 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Gemeinsam mit Kollegen in der Luft und im Wasser sind die Grenzkontrolleure auf der Jagd nach Drogenkurieren, die im unüberschaubaren Dickicht entlang des Rio Grande unterwegs sind.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Amerikas heiße Grenze
ProSieben MAXX

Amerikas heiße Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen