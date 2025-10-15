Staffel 5Folge 2vom 15.10.2025
Amerikas heiße Grenze
Folge 2: Kriegsspiele
46 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Im Süden von Texas hat der Grenzschutz alle Hände voll zu tun: Drogenschmuggler wählen außergewöhnliche Methoden, um ihre Ware in die USA zu transportieren. In Mission liefern sich die Beamten eine wilde Verfolgungsjagd mit einem verdächtigen Lieferwagen. Ein Helikopter beobachtet aus der Luft, wie der Täter hektisch Pakete aus dem Auto wirft und mit riskanten Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.
Amerikas heiße Grenze
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fox NCG Distribution (UK) Limited