Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 16.10.2025
Straßenkrieg

StraßenkriegJetzt kostenlos streamen

Amerikas heiße Grenze

Folge 3: Straßenkrieg

46 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Die Beamten sichern die Grenze zwischen Texas und Mexiko. Die Aufdeckung von Schmuggelgeschäften und Drogenringen zählt zu ihrer täglichen Arbeit. Auch heute ist der leitende Agent David Maibaum Dealern auf der Spur, die die Grenze per Boot überqueren wollen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Amerikas heiße Grenze
ProSieben MAXX

Amerikas heiße Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen