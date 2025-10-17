Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amerikas heiße Grenze

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 17.10.2025
Drogenversteck

Folge 8: Drogenversteck

46 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

In Laredo durchsuchen Drogenfahnder ein Haus, nachdem ein Informant dort von einem Dealer Kokain gekauft hat.

