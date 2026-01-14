Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Ein Beweis für Merels Unschuld

Staffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Ein Beweis für Merels Unschuld

Folge 23: Ein Beweis für Merels Unschuld

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Luise ist fest entschlossen, Merel zu entlassen. Jasmin gibt zu, dass sie den Stall von Amika geöffnet hat. Dass sie ihn gar nicht wieder schließen konnte, weil Casper dazwischen gekommen ist, behält sie vorläufig für sich.

