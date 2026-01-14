Amika
Folge 26: Der Pferdepsychologe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till hat das Tagebuch seiner verstorbenen Frau unter Merels Kopfkissen gefunden und ist überglücklich, beim Lesen die vergangenen Zeiten noch einmal aufleben lassen zu können. Jan gibt sich die Schuld für das Wegbleiben von Merel. Er befürchtet, dass sie ihn für feige hält, da er sich nicht für Amika einsetzt. Herbert ist weiterhin auf der Suche nach den Gründen für Amikas sonderbares Verhalten. Da ihm niemand die Wahrheit sagen will, engagiert er einen Pferdeflüsterer.
Amika
