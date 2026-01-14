Amika
Folge 30: Traurige Erinnerungen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ricardo Braun, der dubiose Pferdehändler, hat sich dafür entschieden, Amika zu kaufen. Marie-Claire präsentiert es ihren Eltern, als hätte sie etwas ganz Besonderes in die Wege geleitet. Ihr Vater ist überrascht, aber immer noch nicht misstrauisch. Till macht einen Ausflug in die Vergangenheit. Er sieht sich die Videos seiner verunglückten Frau an. Dabei entdeckt er, dass Merel schon als kleines Mädchen überglücklich war, wenn sie bei ihrer Mutter und den Pferden sein konnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6