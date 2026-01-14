Unerwartete ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 31: Unerwartete Überraschungen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Till muss wohl oder übel akzeptieren, dass seine Tochter Merel mehr mit ihrer Mutter gemeinsam hat, als ihm lieb ist. Sie liebt Pferde. Schweren Herzens erlaubt er Merel, wieder in den Reitstall zu gehen. Oliver und Ingo erleben eine furchtbare Enttäuschung, denn als es anfängt interessant zu werden und die Mädchen die Hüllen fallen lassen, um ins Bett zu gehen, wirft Chanel ihre Bluse über die Kamera.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Romanze
Altersfreigabe:
6