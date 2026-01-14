Scherben bringen kein Glück!Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 32: Scherben bringen kein Glück!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ingo und Chanel beratschlagen, wer die Schuld auf sich nehmen soll. Beiden ist klar, dass Ingo lebenslang Hausverbot bekäme, wenn er die Tat eingestehen würde. Marie-Claire erläutert ihren Freundinnen auf welche Weise sie Caspers Interesse zurückgewinnen will. Hedwig ist nicht ganz sicher, ob Marie-Claire sich da nicht vielleicht etwas vormacht. Till schafft es nicht länger hart zu bleiben. Er erlaubt seiner Tochter, wieder auf dem Reiterhof zu arbeiten. Merel ist überglücklich. Um die Freude seiner Tochter perfekt zu machen, lädt Till Jan für den nächsten Morgen zum Frühstück ein. Es bleibt abzuwarten, ob das eine gute Idee war.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6