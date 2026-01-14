Amika
Folge 33: Wiedersehen mit Amika
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Merel endlich wieder auf dem Reiterhof ist, führt sie ihr erster Weg zu Amika. Sie füttert und streichelt ihn. Und wird hierbei von Jan überrascht. Jan erkennt, was für eine große Nähe Merel zu Pferden hat. Marie-Claire muss entsetzt feststellen, dass Casper ihr offensichtlich entgleitet. Er schenkt Florence nicht nur ein liebevoll verpacktes Parfum, nein, er küsst sie auch, und das in aller Öffentlichkeit! Marie-Claire ist außer sich.
Amika
