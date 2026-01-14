Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amika

Amika gibt auf

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Amika gibt auf

Amika gibt aufJetzt kostenlos streamen

Amika

Folge 38: Amika gibt auf

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ingo gesteht Chanel, dass er ihr eine Freude machen wollte und am liebsten etwas vorgesungen hätte. Chanel ist fasziniert. Die Familie De La Fayette kommt in die Scheune um nach Chanel zu suchen. Als man sie wohlbehalten dort findet, schickt Marie-Luise sie zurück zu ihren Freundinnen.. Chanel ist nicht sicher, ob sie sich darüber freuen soll. Die wenigen Momente mit Ingo in der Scheune haben sie verändert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amika
Studio 100 Kids
Amika

Amika

Alle 3 Staffeln und Folgen