Amika
Folge 38: Amika gibt auf
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ingo gesteht Chanel, dass er ihr eine Freude machen wollte und am liebsten etwas vorgesungen hätte. Chanel ist fasziniert. Die Familie De La Fayette kommt in die Scheune um nach Chanel zu suchen. Als man sie wohlbehalten dort findet, schickt Marie-Luise sie zurück zu ihren Freundinnen.. Chanel ist nicht sicher, ob sie sich darüber freuen soll. Die wenigen Momente mit Ingo in der Scheune haben sie verändert.
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Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6