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Amika

Rache gegen Hedwig

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Rache gegen Hedwig

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Amika

Folge 42: Rache gegen Hedwig

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire ist außer sich. Sie schmiedet Rachepläne gegen Hedwig. Natürlich spannt sie auch Chanel ein. Aber diese findet, dass Hedwig das gleiche Recht auf Casper hat wie Marie-Claire. Das sieht Marie-Claire anders. Obwohl Till den Wecker falsch gestellt hat, wird Merel noch rechtzeitig wach. Sie fährt so schnell sie kann zu Amika.. Doch die Freude über die gelungene Aktion endet mit dem plötzlichen Auftauchen von Herbert. Oliver bekommt einen Anruf von seinem Lehrer. Er schafft es gerade noch, seine hellhörig gewordene Mutter abzulenken, und sich ungestraft aus dem Staub zu machen.

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