Amika
Folge 45: Casper wird gefeuert
Casper droht Herrn Wanderer, ihm die Beine zu brechen, wenn er nicht sofort vom Reiterhof verschwindet. Herr Wanderer empfiehlt Herrn De La Fayette seinen Cheftrainer zu entlassen, sonst wird er den Reiterhof leider nicht weiter unterstützen. Herbert ist außer sich vor Wut und verdonnert Casper dazu, in Zukunft die Anfänger zu unterrichten. Marie-Claires Plan geht auf. Als Hedwig ihr stolz verkündet, dass sie Caspar noch am selben Abend ihren Eltern vorstellen will, erzählt ihr Marie-Claire, dass Casper inzwischen entlassen wurde. Hedwigs Liebe zu Casper erkaltet.. Casper ist verzweifelt. Jan gibt Merel theoretischen Reitunterricht und kommt ihr dabei sehr nahe. Till weiß inzwischen, dass Merel die beiden rausgerissenen Tagebuch Seiten gefunden hat, und hofft sehr, dass seine Tochter ihm verzeiht und nicht auf den Rat ihrer verstorbenen Mutter hört.
