Heulen tun nur kleine MädchenJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 21: Heulen tun nur kleine Mädchen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire geht weiterhin ihrer gesamten Umwelt auf die Nerven. Sie bestellt zwei Designer, um sich für den bevorstehenden Auftritt mit Justin Timberlake vorzubereiten. Sie spielt sämtliche Star-Allüren aus und bringt alle an den Rand der Verzweiflung. Auch das Abendessen mit ihren Eltern lässt sie großzügig ausfallen. Merel ist verzweifelt, denn sie versteht nicht, warum Jan ihr nicht weiterhin hilft. Sie weiß immer noch nicht, dass Casper Jan erpresst.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6